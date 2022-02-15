В Самаре прокурорскими проверками выявлено более 1700 нарушений зимнего содержания города

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Прокурором города Самары 14 февраля проанализировано состояние законности в сфере зимнего содержания автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и придомовых территорий.

В период 2021-2022 прокурорскими проверками выявлено более 1700 нарушений зимнего содержания города, в том числе более 1300 нарушений при содержании внутриквартальных проездов и придомовых территорий.

Так, на балансе муниципальных бюджетных (казенных) учреждений, которым поручено выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов и иных неразграниченных территорий, отсутствует необходимое количество техники.

В связи с некачественной уборкой снега главам 9 внутригородских районов г. Самары прокурором города Самары Ярыгиным А.В. лично объявлены предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства.

За ненадлежащее исполнение возложенных полномочий главы внутригородских районов предупреждены об административной и уголовной ответственности.

Работа органов местного самоуправления в сфере зимнего содержания находится на личном контроле прокурора города Ярыгина А.В., сообщает пресс-служба ведомства.