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В Самаре проходят общественные обсуждения дизайн-проектов территорий для благоустройства в 2023 году

22 февраля 2022 11:55
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В Самаре проходят общественные обсуждения дизайн-проектов территорий для благоустройства в 2023 году

В понедельник, 21 февраля, в Октябрьском районе прошли общественные обсуждения дизайн-проектов пространств, претендующих на благоустройство в 2023 году в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

«Общественные обсуждения дизайн-проектов – это второй блок необходимых мероприятий, которые предшествуют голосованию. Сначала у нас прошел отбор территорий, после которого жители выбрали 20 пространств. Им подготовили соответствующие концепции благоустройства, или, так называемые, дизайн-проекты», – рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Алексей Старостин.

В этом году в Октябрьском районе в ТОП-20 попали сразу пять общественных пространств: сквер в районе дома №32 по ул. Осипенко, сквер в районе домов №22 и 24 по ул. Ново-Садовой, территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев, территория Постникова оврага, а также сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около дома №68 по ул. Гагарина).

«Из 20 пространств пять территорий находятся в Октябрьском районе. Это демонстрирует довольно большую активность жителей, – подчеркнул первый заместитель главы Октябрьского внутригородского района Георгий Выводцев. – В настоящее время проводятся обсуждения, где жители имеют возможность напрямую высказаться и дать предложения по корректировке дизайн-проектов территорий, чтобы после благоустройства результатом было довольно наибольшее количество людей». 

Некоторые пространства, претендующие на благоустройство в 2023 году в Октябрьском районе, попали в ТОП-20 впервые. В их числе сквер в районе домов №22 и 24 по улице Ново-Садовой.

«В 2021 году на фасаде дома №22 появился мурал, на открытие которого приехали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Жителям он очень понравился, но на фоне нового мурала сквер абсолютно потерялся, – отметила председатель совета ТОС №1 Октябрьского района Ирина Пронина. – После благоустройства мы бы хотели увидеть здесь обновлённое освещение, тротуарные дорожки, лавочки, а также качественное водоотведение». 

Напомним, в январе в Самаре проходил отбор общественных территорий, которые в дальнейшем примут участие в рейтинговом голосовании за благоустройство в 2023 году. На обсуждение было вынесено 87 пространств. От жителей поступило более 67 тысяч заявок на благоустройство значимых для них пространств. На основе предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования. Перед началом голосования все проекты благоустройства выносятся на обсуждение общественности.

После обсуждений все проекты будут доработаны с учетом предложений жителей, которые можно озвучить на запланированных встречах, отправить по электронной почте или оставить в пункте для приёма письменных обращений. Все пожелания самарцев будут приниматься до 28 февраля. График встреч и адреса для приема предложений размещены по ссылке - https://samadm.ru/media/news/35449/

По итогам рейтингового голосования из перечня ТОП-20 жители выберут первоочередной список общественных пространств, которые будут благоустроены уже в 2023 году. Отдать свой голос за выбранный проект можно будет на платформе 63.gorodsrega.ru, через «Госуслуги» и виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. О сроках голосования будет сообщено дополнительно.

Ознакомиться с дизайн-проектами можно здесь: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QLzuU-J6AT6JskPUAPSHXrBrdPsrTBr-.

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