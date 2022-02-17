В Самаре продолжаются снегоуборочные работы на улицах, по которым имеются замечания

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По прогнозам синоптиков, уже через несколько дней Самара вновь может оказаться во власти снежной стихии – с вероятностью 80-90% осадки возобновятся в выходные.

В текущие дни, когда столбик термометра опустился и снегопадов нет, службы благоустройства планомерно, с задействованием ресурсов по максимуму стараются как можно активнее работать на объектах. Прежде всего, идет отработка замечаний, на которые в ходе контрольных объездов указала Глава Самары Елена Лапушкина, а также устраняют недочеты, о которых жители сообщали в социальных сетях и по другим каналам связи. При формировании перечня участков улично-дорожной сети, подлежащих расчистке, учитывается и свод обращений, аккумулированных ЦУР Самарской области и Муниципальным центром управления. Помимо этого, исходят из предписаний ГИБДД и оценки, данной другими надзорными ведомствами.

«Только в ночную смену – с 16 на 17 февраля – в уборке улично-дорожной сети города задействуют 291 единицу спецтехники и 64 дорожных рабочих, которые выполняют расчистку вручную. Транспортировка снега осуществляется с помощью 137 самосвалов, включая привлеченные у промышленных предприятий. Не меньшие ставки делаются и на погрузчики – их этой ночью свыше 40, как и многофункциональных дорожных комбинированных машин», – сообщил начальник отдела контроля за содержанием автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.

В частности, один из сложных объектов улично-дорожной сети – улица Аэродромная, которая руководством мэрии также инспектировалась. В последнее время ее включают в план в постоянном режиме – работы здесь не останавливаются и усиливаются каждую ночь. В дневное время и почти до полуночи сохраняется активный трафик, поэтому, исходя из соображений эффективности, основной объем снегоуборочных работ организуется именно в ночную смену. Ведется постоянный контроль: кураторы МБУ «Дорожное хозяйство» следят за тем, чтобы выход техники был обеспечен четко в соответствии с запланированным количеством, чтобы она не простаивала и самосвалы могли сделать как можно больше рейсов на площадки складирования снежных накоплений и обратно на участки.

Специалисты подчеркивают, что значительные препятствия для последовательной уборки создает припаркованный личный транспорт горожан. Улица Аэродромная – одна из тех, на которых эта проблема стоит особенно остро. В связи с чем профильные службы не перестают ежесуточно призывать граждан: хотя бы на время очистки рекомендуется переставлять машины в уже отработанные локации. Это, в свою очередь, позволит тяжелой технике функционировать в полном объеме, до самых бортов.

Важно отметить, что совсем скоро, с наступлением весны, Аэродромную ждет еще и гарантийный осмотр. Практически от начала этой улицы и до улицы Промышленности проезжую часть в прошлом дорожно-строительном сезоне обновили методом больших «карт» (свыше 100 п. м.). Гарантия – 2 года. Ремонт произведен на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая площадь работ составила порядка 40 тысяч кв. м. Напомним, что на участке заменены люки инженерных коммуникаций – они были выставлены в один уровень с покрытием проезжей части. Отметим, что для улицы Аэродромной наличие высокопрочного покрытия крайне важно – здесь плотное движение транспорта, включая общественный. Также дорога ведет к социально значимым объектам: например, Самарскому областному кардиологическому диспансеру, на территории которого находится родильный дом. Так что элементы благоустройства важно сохранить, чтобы дорога прослужила как можно дольше. А для этого качественная и при этом аккуратная очистка (особенно в зимний период, во время температурных «качелей») и, конечно, своевременный вывоз снежных масс являются одними из первостепенных условий.

«Бригады МП «Благоустройство» и других подрядчиков трудятся во всех районах города. Они заняты механизированной очисткой, подметанием тротуаров, расчисткой остановочных и парковочных карманов, посадочных площадок, лестничных сходов, противогололедной обработкой, поджимом снежных масс, удалением снежных валов, расширением проезжей части дорог», – пояснил представитель курирующего муниципального учреждения.

Всего к сегодняшнему дню вывезено более 292 тысяч тонн снега. Так, за одну только ночь (с 16 на 17 февраля) самосвалы выполнили 829 рейсов. За прошедшие двое суток на спецплощадки доставили более 13 364 тонны снежных масс. Таким образом, актуальные сезонные работы по расчистке улиц в рамках комплексного зимнего содержания идут непрерывно.

В утренние часы заступила новая смена уборщиков и техники.

Ранним утром возобновись и работы на скатных кровлях, управляющие организации активизировали расчистку квартальных проездов и дворов. Обращаем внимание на то, что и в этих случаях специалисты надеются на понимание жителей в части выбора мест парковки.