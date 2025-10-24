В Самаре продолжат строить городские площадки для дрессировки собак

131

О реализации проекта по строительству в областной столице открытых площадок для дрессировки собак сообщил sovainfo.ru один из инициаторов проекта, кинолог Артем Киселев. По словам мужчины, территории будут доступны каждому без замков и ключей "для своих".

- Первый объект был построен летом 2025 года на 5-й Просеке, 6б в Октябрьском районе. Сейчас эстафету принял Куйбышевский. Уже готова проектная документация для строительства на Саратовском переулке, 2, - рассказывает активист.

Возведение площадки анонсировала и районная администрация на своем официальном сайте. Общественный совет провел конференцию граждан, на которой принято решение поддержать инициативу. Проект "Компаньон в городе" включает создание территории, огражденной и оснащенной специальным оборудованием. Для удобства и безопасности вечером площадка будет дополнительно оснащена уличным освещением. Так указано на сайте администрации Куйбышевского района. Его глава Георгий Выводцев вместе с активистами показали участок мэру Самары Ивану Носкову. Площадку построят уже в следующем году.

Средства выделят по проекту "Народный бюджет". Еще один подобный объект сделали в парке Щорса. Его приводят в порядок по программе "Формирование комфортной городской среды".