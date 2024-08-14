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В Самаре продолжается укладка дорожного покрытия на улице Зои Космодемьянской

14 августа 2024 19:24
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Все основные работы ведутся поздно вечером и в ночные смены, чтобы не осложнять дорожную обстановку днем.

В Самаре полным ходом идет обновление улицы Зои Космодемьянской в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

«В ночь на 13 августа подрядчики приступили к укладке верхнего слоя покрытия ЩМА-16 на ПБВ. Надеемся, что в условиях текущей погодной обстановки в течение недели мы все работы на данной улице завершим. Подрядчики сейчас вынуждены считаться с погодными условиями и «ловить окна», когда основание дороги становится сухим после дождя, а затем приступать к укладке асфальтобетонной смеси», – резюмировал заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Самары Сергей Панферов.

Между тем, при ремонте объекта используется ЩМА-16 на ПБВ – асфальтобетонная смесь, которая отличается высокой устойчивостью к деформации и, таким образом, обеспечивает длительный срок эксплуатации дорожного покрытия.

Все основные работы ведутся поздно вечером и в ночные смены, чтобы не осложнять дорожную обстановку днем.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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