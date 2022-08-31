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В Самаре продолжается приемка отремонтированных дорог

31 августа 2022 09:53
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В Самаре продолжается приемка отремонтированных дорог

В Самаре продолжается приемка объектов, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Специалисты отмечают, что приемка организуется не только в финале обновления улично-дорожной сети. Контроль осуществлялся на каждом этапе производства работ, начиная с фрезерования изношенного слоя покрытия. 
 
Так, был организован контрольный выезд на улицу Гагарина, которая является одним из самых протяженных объектов ремонта этого года (более 4,5 км от Московского шоссе до улицы Победы). Кураторы побывали на участке, ведущем на внутриквартальную территорию, где расположено МБОУ «Школа № 69 имени Героя Советского Союза А.С. Бойцова» с дошкольным отделением.

Кроме того, в завершающей фазе находятся работы в части оснащения участков средствами организации дорожного движения. Например, новая «зебра» появилась в районе Самарского государственного экономического университета на улице Советской Армии, которая в этом году также вошла в перечень ремонтируемых по нацпроекту.

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