В Самаре продолжается капитальный ремонт объекта культурного наследия - Дворец культуры на площади Кирова.

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Работы на объекте ведутся этапами с 2021 года. Подрядчик завершил работы по ремонту и реставрации покрытия кровли, замене оконных конструкций, гранитной облицовке цоколя здания, устройству системы отопления, усилению и гранитной облицовке оснований колонн.

В настоящее время ведется прокладка системы вентиляции. Параллельно с этим в специализированном цехе завершается реставрация люстр и бра.

В ходе капремонта выявлена необходимость в проведении дополнительных работ, не предусмотренных изначальным проектом.

«Объекты культурного наследия всегда сложнее ремонтировать, начиная с этапа проектирования и заканчивая приемкой работ. Но в данном случае капитальный ремонт излишне затянулся, - отметил временно исполняющий полномочия Главы городского округа Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara), который лично посетил объект. - Допработы в стадии проектирования и проверки. Будем решать возникающие задачи так, чтобы процесс опять не затянулся. Жителям Кировского района нужен Дворец культуры, это очевидно».