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В Самаре продолжается голосование за парки, скверы, бульвары, которые могут быть благоустроены в 2025 году

26 марта 2024 10:06
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В Самаре продолжается голосование за парки, скверы, бульвары, которые могут быть благоустроены в 2025 году

До 30 апреля продолжается всероссийское голосование за парки, скверы, бульвары, аллеи и набережные, которые могут быть благоустроены в 2025 году.

Работы по обновлению общественных территорий – часть масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

С 2019 по 2023 год в регионе благоустроено 790 общественных и 1586 дворовых территорий. В 2024 году в регионе по федеральной программе обновят 122 общественных пространства.

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