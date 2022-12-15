В Самаре приостановили торги по благоустройству площади Памяти

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В Самаре ремонт одного из знаковых городских объектов остается под вопросом. Речь идет о ремонте фонтана на площади Памяти и благоустройстве прилегающей территории.

— Определение поставщика приостановлено по жалобе. Она поступила от ООО «Аква Плюс» и сейчас находится на рассмотрении в Управлении федеральной антимонопольной службы по Самарской области, — говорится в документах закупки.

По данным сайта госзакупок, на конкурс заявились четыре компании, одну из заявок отклонили из-за «несоответствия требованиям». Название заявителей не указано, поэтому пока не ясно, входит ли ООО «АкваПлюс» в список желающих заняться ремонтом фонтана или нет, пишет 63.ру.

По информации из системы «Контур.Фокус», в Самаре зарегистрировано несколько компаний с таким названием. Судя по видам деятельности, в закупках с большой долей вероятности могли участвовать две из них. Одна зарегистрирована 8 мая 2007 года. Занимается фирма в том числе и строительством водных сооружений. Учредители Иван и Елена Гусевы, им принадлежит по 50% акций. Оба не связаны больше ни с какими действующими компаниями.

Второе ООО, «Аква Плюс», зарегистрировано 16 декабря 2020 года. В «Контур.Фокусе» среди учредителей ООО значится несколько человек. Значительные проценты акций принадлежат Сергею Кузнецову и Владимиру Квашину. Имя второго бизнесмена связано с компанией, которая занимается продажей скобяных изделий. Имя первого не значится в руководстве ни одной действующей компании, кроме «Аква Плюс». На возможное участие ООО в закупке по ремонту фонтана указывает информация о том, что компания занимается забором, очисткой и распределением воды.

Тендер на ремонт фонтана на площади Памяти и благоустройство прилегающей территории объявили в начале декабря. По документам закупки, подрядчик должен был выполнить работы до 25 апреля 2023 года. Монумент в центре должны были капитально отремонтировать еще в 2018–2019 годах, однако подрядчик не справился с задачей.