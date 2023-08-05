В Самаре преображается парк «Молодёжный».

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Привести его в порядок, обустроить детские и спортивные площадки решили сами жители микрорайона. И выразили готовность участвовать в преобразованиях.

- Благодарю жителей области за активность при голосовании, за то, что инициируют новые проекты, более того, принимают непосредственное участие в их реализации. Вот это для меня самое дорогое, - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров во время прямого эфира. - В первую очередь мы там приводим в порядок и дворы, и общественные пространства, где есть активность людей, где люди готовы не только проголосовать, а сами что-то руками сделать, а потом - сохранить.



При участии жителей парк уже трижды побеждал в голосовании федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В предыдущие два года многое сделано. В этом сезоне благоустраивают часть парка от ул. Воронежской до озера и сам искусственный водоём.

Всего в 2023 году в Самарской области приведут в порядок 303 дворовые и 141 общественную территорию. А Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Кроме того, в этом году впервые во всероссийском конкурсе благоустройства приняли участие новые российские территории. Донецкая народная республика представила 14 проектов, 3 из которых стали лауреатами конкурса. И один из победителей - проект благоустройства центра города Снежное. Разработать проект и подготовить заявку ему помогла Самарская область. Теперь город-побратим Самары получит 98,7 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта по благоустройству.