Я нашел ошибку
Главные новости:
На самарской набережной открылось новое пространство для активного отдыха
На самарской набережной открылось новое пространство для активного отдыха
В Самаре преображается парк «Молодёжный».
В Самаре преображается парк «Молодёжный»
В Саудовской Аравии начались переговоры с участием представителей 30 стран по урегулированию конфликта на Украине
Стоимость ремонта квартир выросла на 10-15% за год
Стоимость ремонта квартир выросла на 10-15% за год
На озере в Самарской области утонул мужчина
На озере в Самарской области утонул мужчина
В Тольятти пожар охватил 20 га леса
В Тольятти пожар охватил 20 га леса
В Сызрани благоустроят еще одну набережную
В ДТП с КАМАЗом в Сергиевском районе пострадали три женщины
В ДТП с КАМАЗом в Сергиевском районе пострадали три женщины
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.81
1.03
EUR 103.84
1.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре преображается парк «Молодёжный»

5 августа 2023 17:40
91
В Самаре преображается парк «Молодёжный».

Привести его в порядок, обустроить детские и спортивные площадки решили сами жители микрорайона. И выразили готовность участвовать в преобразованиях.  

- Благодарю жителей области за активность при голосовании, за то, что инициируют новые проекты, более того, принимают непосредственное участие в их реализации. Вот это для меня самое дорогое, - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров во время прямого эфира. - В первую очередь мы там приводим в порядок и дворы, и общественные пространства, где есть активность людей, где люди готовы не только проголосовать, а сами что-то руками сделать, а потом - сохранить.
 
При участии жителей парк уже трижды побеждал в голосовании федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В предыдущие два года многое сделано. В этом сезоне благоустраивают часть парка от ул. Воронежской до озера и сам искусственный водоём.

Всего в 2023 году в Самарской области приведут в порядок 303 дворовые и 141 общественную территорию. А Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Кроме того, в этом году впервые во всероссийском конкурсе благоустройства приняли участие новые российские территории. Донецкая народная республика представила 14 проектов, 3 из которых стали лауреатами конкурса. И один из победителей - проект благоустройства центра города Снежное. Разработать проект и подготовить заявку ему помогла Самарская область. Теперь город-побратим Самары получит 98,7 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта по благоустройству.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
4 августа 2023  17:09
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
568
в большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
4 августа 2023  14:23
В большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
472
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
4 августа 2023  14:11
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
712
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
4 августа 2023  12:33
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
430
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
4 августа 2023  11:23
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
386
Весь список