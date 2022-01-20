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В Самаре появятся смотровые площадки

20 января 2022 09:57
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В Самаре появятся смотровые площадки

 Их планируют сделать на берегу Волги во время реконструкции Загородного парка.

— В парке есть живописный склон, с которого открывается красивый вид на Волгу. Раньше здесь располагались небольшая горнолыжная трасса и подъемник. По оценке проектировщиков, участок слишком маленький и опасный для полноценной горнолыжной трассы, а вот организовать здесь катание на санках и «ватрушках» вполне возможно. Решено также вновь построить здесь подъемник и «продлить» его маршрут до входной зоны. На склоне планируется расположить несколько смотровых площадок и панорамный лифт, — рассказали в правительстве Самарской области.

Известны и другие детали проекта, разработка которого находится на завершающей стадии, — посмотрите подробности.

Приступить к реконструкции Загородного парка планируют осенью 2022 года, пишет 63.ру.

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