В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля

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Ранее безымянный сквер в районе дома 62 по ул. Красноармейской теперь носит имя легендарного советского разведчика Вильяма Фишера, вошедшего в историю под псевдонимом Рудольф Абель.

«Жизнь выдающегося разведчика, полковника Рудольфа Абеля связана с историей нашего города. Мне бы очень хотелось, чтобы благодаря установке скульптурной композиции, которая была открыта в июле этого года, и присвоению скверу его имени жители и гости нашего города обращались к истории Самары, узнавали о том, какие удивительные люди связывали с ней свою судьбу. Благодарю Российское военно-историческое общество за ту большую работу, которая проводится для увековечивания памяти о выдающихся людях и событиях в истории нашей страны», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Вильям Фишер жил в Куйбышеве с 1941 по 1943 годы, преподавал в разведшколе, готовил радистов для заброски в немецкий тыл и участвовал в радиоиграх советской разведки с целью дезинформирования немцев.