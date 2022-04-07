в Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети

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В областном центре работы по приведению автодорог в нормативное состояние продолжаются, в том числе подрядными организациями, которые несут гарантийные обязательства. Особое внимание уделяется участкам, отремонтированным в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также его предшественников.

«Ежегодно, при наступлении положительных температур, специалистами нашего ведомства проводятся выездные проверки по обследованию гарантийных объектов с целью выявления на объектах каких-либо разрушений, относящихся к гарантийным или иным повреждениям. Так, на отдельных участках в случае появления дефектов, по результатам обследования составляются необходимые письма в адрес подрядных организаций о необходимости скорейшего выполнения работ. В настоящее время дорожные бригады уже приступили к выполнению работ по аварийно-ямочному ремонту», - сообщил директор МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

В этом году сроки исполнения гарантийных обязательств истекают на улице Чапаевской. Напомним, комплексный ремонт этой улицы в границах Ульяновской и Венцека был произведен в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу – 2018 подрядной организацией ООО «НПФ «XXI Век» в 2017 году.

Комплексный ремонт стал возможен благодаря выделенным средствам приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Именно он дал импульс существующему в настоящий момент дорожному нацпроекту. Напомним, в 2017-2018 гг. проект реализовывался в 36 регионах, в том числе Самарской области. В тот период были отремонтированы такие крупнейшие транспортные артерии, как Красноглинское шоссе, въездные ворота в Самару – трасса Волжский -Курумоч - «Урал». В 2019 г. дорожный нацпроект значительно расширил географию, его участниками становятся 83 субъекта Российской Федерации и 104 городских агломерации в их составе.

В прошлом году был утвержден обновленный паспорт национального проекта, который теперь называется «Безопасные качественные дороги».

Одним из обязательных требований при реализации нацпроекта является использование наилучших технологий и материалов.

«Уже в 2017 году дороги ремонтировали с помощью новой на тот момент марки асфальтобетона – ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем. Уложенное с помощью этой смеси покрытие показало себя износостойким, поэтому заказчик в лице Департамента городского хозяйства и экологии принял решение применить на дороги с насыщенным трафиком именно этот материал. В настоящий момент в соответствии с новыми ГОСТами при укладке верхних слоев применяют теперь и ЩМА-16, которая по свойствам немного отличается от предшественника», - сообщил региональный координатор национального проекта «Безопасные качественные дороги» Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алексей Степанов.

Участок общей протяженностью 2,88 км и общей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров был проинспектирован заблаговременно. По словам Алексея Степанова, дорожное полотно находится в удовлетворительном состоянии.

«Да, мы видим, что дорожное полотно подверглось естественному износу. Однако, разрушений как таковых совсем немного – практически все сконцентрированы возле колодцев. Сегодня подрядная организация, которая выполняла комплексный ремонт, в рамках гарантийных обязательств их устраняет», - добавил региональный координатор национального проекта «Безопасные качественные дороги».

С полным перечнем дорог, которые возьмут в работу в новом дорожно-строительном сезоне в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары по ссылке: https://samadm.ru/media/news/36035/.