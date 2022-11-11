В Самаре отреставрируют помещения Художественного музея

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Речь идет про памятник архитектуры «Здание Волжско-Камского коммерческого банка на улице Куйбышева, 92». Как сообщили представители регионального управления госохраны объектов культурного наследия, проектом предлагается реставрация интерьеров экспозиционного «мраморного» зала и подсобного помещения.

В число работ входят замена внутреннего электрооборудования, систем охранной, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и паркета. Также нужно будет отреставрировать лепнину, светильники, подоконные мраморные и деревянные доски, а также установить мобильные каркасные стенды в экспозиционном зале, пишет Самарская газета.