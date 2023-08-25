В Самаре отремонтируют лестничные сходы вестибюля станции метро «Гагаринская»

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Начат поиск проектировщика.

Самарский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект по устройству наземных крытых павильонов, текущему ремонту и оснащению оборудованием лестничных сходов № 3, 4 вестибюля № 2 станции метро «Гагаринская».

Согласно контракту, нужно разработать не менее 3 вариантов эскизов павильонов над сходами и архитектурных решений отделки.

Начальная цена контракта – 2,4 млн рублей. Работы нужно выполнить с 20 сентября по 15 ноября 2023 года.

Торги пройдут 6 сентября 2023 года, пишет СитиТраффик.