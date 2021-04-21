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В Самаре отмывают памятники

21 апреля 2021 14:41
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В настоящее время в областной столице более 300 памятников и мемориальных досок.

В Самаре в рамках месячника по благоустройству продолжаются работы по уборке мусора, очистке газонов и тротуаров, покраске малых архитектурных форм. Традиционно приводятся в порядок и монументальные сооружения, расположенные на территории городского округа.

В настоящее время в областной столице более 300 памятников и мемориальных досок, расположенных на площадях, в парках, около образовательных учреждений и других объектов. 

Сегодня 21 апреля осуществлялась помывка Обелиска борцам Революции 1917 года, расположенного в Октябрьском внутригородском районе.

«Комплексная уборка ведется в три этапа. Сначала поверхность памятника очищается от пыли, грязи и биологических наслоений обычной водой. Затем наносится моющее средство – нейтральный специальный раствор, который предназначен для натурального и искусственного камня и не содержит веществ, способных повредить сооружение. Далее нанесенный раствор смывается чистой водой. И только после этого рабочие производят вручную натирку. Все работы выполняются сверху вниз в соответствии с технологией», - пояснил инженер МБУ «ЦТХО» Алексей Грибельников.

Весеннюю помывку монументальных сооружений планируется закончить к майским праздникам. Затем уборочные работы будут проводить регулярно в соответствии с графиком вплоть до октября.

 

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