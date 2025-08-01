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31 июля в Самаре открыли мурал «Самарский модерн» у дома №171 по улице Чапаевской. В течение двух месяцев изображение площадью более 50 квадратных метров – 17 метров в длину и 3 метра в высоту - создавали 75 волонтеров проекта «Том Сойер Фест». В открытии принял участие глава города Самара Иван Носков.



«Очень круто, когда молодые и творческие люди собираются вместе, генерируют интересные идеи, главное, умеют воплотить их в жизнь и добавить нашему городу ярких красок. Благодарю идейного вдохновителя «Том Сойер Феста» Анастасию за активное участие в обсуждении механизма восстановления объектов культурного наследия в Самаре. Она делает все, чтобы город сохранил свою историческую идентичность и стал ярче. Очень прошу не портить рисунок, это большой труд. Уверен, скоро мурал станет еще одним интересным объектом для экскурсий», - сказал глава города Самара Иван Носков.



На мурале изображены фасады образцов самарского модерна, которые на рубеже XIX и XX стали «законодателями стиля». Одни из первых домов, построенных в Самаре – особняк доктора Эриха Эрна (Чапаевская, 165), особняк Исайи Либерфорта (Чапаевская, 110) и усадьба А.У. Зеленко (Самарская, 179). Предварительно волонтеры очистили от краски и восстановили стену, нанесли контуры и сделали разметку будущего изображения с помощью специальных проекторов. Эскиз выполнила самарская художница Ольга Введенская.



«Мурал на улице Чапаевской – это мини-путеводитель по городской архитектуре в стиле модерн. Планы по его созданию появились ещё в прошлом году благодаря художнице Татьяне Шульдяшовой, которая живет как раз на этой улице и подошла ко мне с этим предложением. Из 20 эскизов мы отобрали 7, из них совместно с администрацией города выбрали эскиз Ольги Введенской. По приблизительным подсчетам, нанесли на стену четыре слоя грунта, на сам рисунок ушло более 40 литров краски», - рассказала организатор и идейный вдохновитель проекта «Том Сойер Фест», директор Самарской региональной общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор.



На сегодняшний день мурал «Самарский модерн», по словам Анастасии Кнор, является самым массовым волонтерским проектом в сфере стрит-арта в Самаре.

Фото: администрация Самары