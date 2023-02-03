В Самаре определен ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2024 году

С 16 по 30 января 2023 года в Самаре проходил первый этап отбора общественных территорий, которые должны быть включены в список для участия в рейтинговом голосовании за приоритетное благоустройство в следующем году. На обсуждение было вынесено 88 пространств. Оставить свои предложения самарцы могли по телефону «горячей линии», по почте и через официальный сайт Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Всего от жителей поступило почти 80 тысяч предложений.
В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, реализуемой в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», на основе собранных предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий, которые набрали наибольшее число голосов. В дальнейшем они будут вынесены на рейтинговое голосование для определения территорий-победителей, которые будут обновлены в 2024 году.
Народному голосованию будут предшествовать общественные обсуждения дизайн-проектов объектов благоустройства. Во всех внутригородских районах Самары пройдут встречи с жителями, где каждый желающий сможет высказать свои предложения. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений.
Заключительный этап - рейтинговое голосование. Именно жители сформируют первоочередной список общественных пространств к преображению в 2024 году. О месте проведения общественных обсуждений, сроках и формах голосования будет сообщено дополнительно.
Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование на 2024 год:
|
№
|
Район
|
Наименование территории
|
1
|
Советский
|
Сквер Экономистов
|
2
|
Кировский
|
Сквер по Зубчаниновскому шоссе
|
3
|
Красноглинский
|
Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова
|
4
|
Железнодорожный
|
Бульвар по ул. Чернореченской
|
5
|
Промышленный
|
Парк «Воронежские озера»
|
6
|
Октябрьский
|
Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина
|
7
|
Промышленный
|
Парк Молодежный
|
8
|
Октябрьский
|
Сквер Гагарина
|
9
|
Куйбышевский
|
Ерик Парк
|
10
|
Промышленный
|
Сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, Победы и Воронежской)
|
11
|
Самарский
|
Сквер на Хлебной площади
|
12
|
Красноглинский
|
Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка
|
13
|
Ленинский
|
Сквер имени Петра Львовича Монастырского (в районе пересечения улиц Фрунзе и Вилоновской)
|
14
|
Красноглинский
|
Сквер «Южный» в пос. Красная Глинка
|
15
|
Ленинский
|
Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)
|
16
|
Кировский
|
Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников
|
17
|
Октябрьский
|
Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского
|
18
|
Октябрьский
|
Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев
|
19
|
Железнодорожный
|
Сквер в пос. Толевый
|
20
|
Советский
|
Сквер авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)