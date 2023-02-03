В Самаре определен ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2024 году

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С 16 по 30 января 2023 года в Самаре проходил первый этап отбора общественных территорий, которые должны быть включены в список для участия в рейтинговом голосовании за приоритетное благоустройство в следующем году. На обсуждение было вынесено 88 пространств. Оставить свои предложения самарцы могли по телефону «горячей линии», по почте и через официальный сайт Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Всего от жителей поступило почти 80 тысяч предложений.

В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, реализуемой в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», на основе собранных предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий, которые набрали наибольшее число голосов. В дальнейшем они будут вынесены на рейтинговое голосование для определения территорий-победителей, которые будут обновлены в 2024 году.

Народному голосованию будут предшествовать общественные обсуждения дизайн-проектов объектов благоустройства. Во всех внутригородских районах Самары пройдут встречи с жителями, где каждый желающий сможет высказать свои предложения. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений.

Заключительный этап - рейтинговое голосование. Именно жители сформируют первоочередной список общественных пространств к преображению в 2024 году. О месте проведения общественных обсуждений, сроках и формах голосования будет сообщено дополнительно.

Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование на 2024 год: