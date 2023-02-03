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В Самаре определен ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2024 году

3 февраля 2023 12:47
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В Самаре определен ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2024 году

С 16 по 30 января 2023 года в Самаре проходил первый этап отбора общественных территорий, которые должны быть включены в список для участия в рейтинговом голосовании за приоритетное благоустройство в следующем году. На обсуждение было вынесено 88 пространств. Оставить свои предложения самарцы могли по телефону «горячей линии», по почте и через официальный сайт Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Всего от жителей поступило почти 80 тысяч предложений.

В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, реализуемой в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», на основе собранных предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий, которые набрали наибольшее число голосов. В дальнейшем они будут вынесены на рейтинговое голосование для определения территорий-победителей, которые будут обновлены в 2024 году.

Народному голосованию будут предшествовать общественные обсуждения дизайн-проектов объектов благоустройства. Во всех внутригородских районах Самары пройдут встречи с жителями, где каждый желающий сможет высказать свои предложения. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений.

Заключительный этап - рейтинговое голосование. Именно жители сформируют первоочередной список общественных пространств к преображению в 2024 году. О месте проведения общественных обсуждений, сроках и формах голосования будет сообщено дополнительно.

 

Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование на 2024 год:

 

Район

Наименование территории

1

Советский

Сквер Экономистов

2

Кировский

Сквер по Зубчаниновскому шоссе

3

Красноглинский

Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова

4

Железнодорожный

Бульвар по ул. Чернореченской

5

Промышленный

Парк «Воронежские озера»

6

Октябрьский

Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина

7

Промышленный

Парк Молодежный

8

Октябрьский

Сквер Гагарина

9

Куйбышевский

Ерик Парк

10

Промышленный

Сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, Победы и Воронежской)

11

Самарский

Сквер на Хлебной площади

12

Красноглинский

Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка

13

Ленинский

Сквер имени Петра Львовича Монастырского (в районе пересечения улиц Фрунзе и Вилоновской)

14

Красноглинский

Сквер «Южный» в пос. Красная Глинка

15

Ленинский

Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)

16

Кировский

Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников

17

Октябрьский

Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского

18

Октябрьский

Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев

19

Железнодорожный

Сквер в пос. Толевый

20

Советский

Сквер авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)

 

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