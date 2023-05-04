В Самаре около ж/д станции «Стахановская» начали сносить гаражи

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В Самаре начали зачищать от гаражей еще одну площадку. Речь идет о территории около ж/д станции Стахановская, в районе перекрестка улиц Гагарина и XXII Партсъезда. Посмотрите видео с места.

— Изменения в городе неизбежны. Гаражи должны быть современными, то есть либо многоэтажный блок, либо подземный, — высказала свое мнение жительница Самары Наталья.

Недавно от гаражей очистили участок на улице Стандартной в Советском районе. Такая же участь ждет и массив в границах улиц Промышленности, Советской Армии и Южного проезда. В преддверии возможного сноса владельцы железных «коробок» начали самостоятельно расчищать территорию, продавать или увозить свои гаражи, пишет 63.ру.