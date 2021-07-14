В Самаре около спортивного комплекса «Орбита» появится современный стадион

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В Самаре около спортивного комплекса «Орбита» (ул.Ново – Вокзальная 70а) стартовали работы по строительству нового современного стадиона. Возведение объекта ведется в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Стадион «Орбита», построенный в 1977 году, со временем пришел в негодность и не эксплуатировался, превратившись в заросший пустырь. Благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» спортивный объект в этом году получит новую жизнь. Здесь уложат искусственный футбольный газон (производитель сертифицирован FIFA) размером 110 на 80 метров с системой дренажа, будут смонтированы 6 беговых легкоатлетических дорожек с профессиональным полимерным покрытием, прыжковые ямы, система освещения, трибуны с навесом на 500 мест. Новый газон позволит проводить занятия круглогодично.

«Прекрасно помню, что здесь раньше проходили различные тренировки и соревнования. Стадион «Орбита» всегда был востребован. К сожалению, со временем он был утерян. Очень рад, что благодаря региональным властям стадион «Орбита» будет восстановлен. Самарская область - футбольный регион, нам необходимо как можно больше таких объектов. Это способствует развитию футбола, самого массового вида спорта в губернии, привлечению детей к занятиям спортом», – отметил заместитель председателя федерации футбола Самарской области Сергей Марушко.

Сейчас на месте будущего стадиона подрядная организация проводит вертикальную планировку, подготавливает территорию для проведения дальнейших работ, которая завершится к 18 июля. После этого начнется монтаж дренажной системы футбольного поля.

«Работаем согласно графику, без опозданий. Планируем, что к концу осени все завершим», – сообщил Максим Юбкин, представитель компании – подрядчика.

На новом стадионе «Орбита» будут проводиться тренировки спортивных школ и различные соревнования. «Уверен, что обновленная «Орбита» пустовать не станет. Здесь будут проходить тренировки воспитанников нашей школы, занятий других команд, турниры, соревнования. На стадионе также будут тренироваться легкоатлеты, заниматься местные жители. Обновленная «Орбита» позволит нам привлечь к тренировкам ребят из этой части города», - рассказал директор СШОР №1 Максим Поваляев.

Развитие спортивной инфраструктуры в регионе – одна из составляющих стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Современная спортивная инфраструктура мотивирует людей к занятиям спортом. Если раньше здесь был пустырь, то совсем скоро появится новый стадион и сотни ребят захотят прийти сюда. Привлечение наших жителей к здоровому образу жизни, к регулярным занятиям спортом – задача, поставленная Губернатором Дмитрием Азаровым, и задача федерального проекта «Спорт – норма жизни», – отмечает министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

В 2020 году благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Самаре был реконструирован стадион «Салют». В 2022 году у стадиона «Солидарность Арена» завершится строительство первого в городе полноразмерного футбольного манежа.