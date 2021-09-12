В Самаре объявлен конкурс на создание проекта Пятой очереди набережной Волги

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Сегодня, 12 сентября, в День 435-летия Самары объявлен открытый конкурс на лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение 5-ой очереди набережной.

Идея строительства пятой очереди самарской набережной принадлежит губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Организатором конкурса выступил Самарское отделение Союза архитекторов России при поддержке Правительства Самарской области и Администрации городского округа Самара.

В конкурсе могут принять участие архитекторы и градостроители, урбанисты и дизайнеры, профессиональные бюро, мастерские или их консорциумы, отдельные участники и авторские коллективы.

Прием заявок будет осуществляться до 20 ноября. Итоги конкурса объявят 30 ноября. Победителей и призеров конкурса ожидают денежные премии.

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