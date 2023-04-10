В Самаре обсудили вывоз мусора, собранного в ходе месячника по благоустройству

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В рамках месячника ведутся работы по очистке территорий от веток и листвы, сбору и вывозу мусора, ремонту детского и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, контейнерных площадок, павильонов ожидания общественного транспорта, очистке фасадов зданий от незаконной рекламы и граффити, уходу за зелеными насаждениями, очистке памятников, стел, мемориальных досок.

Работами охвачены улично-дорожная сеть, парки, скверы, набережная и другие общественные пространства, дворы, территории, прилегающие к индивидуальным и многоквартирным домам, предприятиям, объектам торговли и социальной сферы, незакрепленные территории.

В уборке задействованы профильные муниципальные предприятия, подрядчики, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и другие обслуживающие организации. К месячнику по благоустройству присоединяются государственные и муниципальные служащие, сотрудники предприятий, образовательных учреждений, волонтерские и другие общественные организации и движения, активные жители города.

Так, муниципальными служащими и работниками муниципальных предприятий и учреждений с учетом погодных условий планируется участие еще в 3 средниках - 12, 19 и 26 апреля. В прошедшем 5 апреля среднике приняли участие более 13 тысяч человек.

В период месячника планируется проведение еще трех субботников - 15, 22 и 29 апреля. Первый субботник прошел 8 апреля, в нем приняли участие почти 40 тысяч человек.

Всего с начала апреля в мероприятиях месячника приняли участие более 80 тысяч человек.

Во время месячника по благоустройству на контроле находится вывоз собранного мусора. Отходы должны доставляться до специализированных мест утилизации.

Главы районов доложили, что все необходимые муниципальные контракты заключены, вывоз мусора производится на специализированные места складирования отходов.

Кроме того, продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок.

Главы внутригородских районов отчитались за проделанную работу и рассказали о дальнейших планах по благоустройству территорий.

Глава Куйбышевского внутригородского района Алексей Коробков отметил, что помимо общих работ в рамках месячника, особое внимание будет уделено озеленению территории, в рамках которой будет проведена реконструкция клумб и высадка цветов и многолетних растений. Планируется высадка 25 елей на территориях школ Куйбышевского района, 154 деревьев на территории района - 28 каштанов, 28 рябин, 20 каштанов, 78 елей. В рамках плана работ по посадке деревьев и кустарников администрации внутригородского района передадут 200 пирамидальных тополей.

При подходящих погодных условиях дополнительная высадка деревьев придется на ближайшие субботники.

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