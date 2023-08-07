В Самаре обсудили комплексное развитие территорий

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В Самаре состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ. Мероприятие было посвящено обсуждению текущего состояния и перспектив развития строительной отрасли.

Большое внимание участники совещания уделили комплексному развитию территорий, в частности повышению эффективности использования этого механизма при расселении ветхого и аварийного жилья, а также реализации конкретных проектов на территории города Самары.

Председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что уже осенью в Самарской области начнется усиленная работа по комплексному развитию территорий. «Изменение законодательной базы позволит отчасти решить некоторые вопросы, возникающие при запуске мероприятий по КРТ. Органам власти региона предстоит разработать комфортные метрики и условия работы застройщиков», - заявил он.

Генеральный директор ООО «Управляющая компания Фонда развития территорий» Наиль Сайфуллин рассказал об основных показателях реализации проектов в регионе: «В Самарской области реализуются и планируются к реализации 17 проектов КРТ, из них 16 проектов – это КРТ жилой застройки. Градпотенциал 17 проектов может составить 4,5 млн кв.м, расселяемый жилфонд – 221,5 тыс. кв.м». Он также отметил, в целом субъектами РФ на период 2023-2025 годы заявлено к реализации порядка 323 проектов КРТ жилой застройки, площадью 3,87 тыс. га.

Наиль Сайфуллин назвал позитивным для КРТ фактором повышение внимания к проектам со стороны частного бизнеса. «Для эффективной реализации проектов КРТ необходимо соблюсти баланс интересов частного бизнеса и государства. Кроме того, необходимы эффективное правовое регулирование и обеспечение рентабельности проектов посредством предоставления мер господдержки», - отметил он.

О темпах строительства жилья в Самарской области рассказал и.о. министра строительства региона Михаил Асеев. Он сообщил, что с 2019 года введено в эксплуатацию более 7 млн кв.м жилья. В текущем году перед регионом стоит масштабная задача ввести в эксплуатацию 2,2 млн кв.м. жилья. «За январь-июнь 2023 года фактически введено в эксплуатацию 808,1 тыс. кв.м. жилья. В настоящее время строится около 200 многоквартирных домов площадью более двух млн кв.м., что на 28% больше показателей аналогичного периода прошлого года», - отметил Михаил Асеев.

Сергей Пахомов в завершение мероприятия также обратил внимание участников на важность комплексного рассмотрения вопросов проектирования и архитектурной деятельности. «Наши города должны перестать быть похожими друг на друга. Стратегическая задача отрасли - создать качественную градостроительную среду, отвечающую современным требованиям и учитывающую исторический архитектурный контекст», - отметил глава Комитета по строительству и ЖКХ.