В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов

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«Вынужден констатировать, что в Самаре не все благополучно с лифтами в многоквартирных домах», – с этих слов Иван Носков начал в телеграм-канале свое обращение к горожанам.

И. о. главы Самары сообщил, что на сегодняшний день в городе насчитывается порядка 8,3 тысячи лифтов. Почти 3,4 тысячи из них требуют замены.

Иван Носков сообщил, что его администрация теперь будет плотнее взаимодействовать с Фондом капитального ремонта Самарской области. Как раз там аккумулируются средства жильцов многоквартирных домов, рассчитанные на замену лифтов.

Иван Носков отметил, что по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, в регионе в течение двух лет наладят производство лифтового оборудования. Это позволит снизить итоговую стоимость новых лифтов за счет снижения трат на логистику, пишет Самара-МК.