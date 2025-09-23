В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов

65

Глава города Иван Носков проверил, как идут работы.

"Важно, что подрядчик сохранил естественную систему природных ключей, которые будут наполнять водоем водой – очищены русла, устроена гидроизоляция, перелив, сделано берегоукрепление. Системы подпитки и спуска воды будут дополнительно наполнять водный комплекс и позволят полностью спускать воду для очистки.

Новый сухой фонтан в форме Адмиралтейской звезды дополнительно оснастили подсветкой. Понятно, что работать в летнем режиме фонтан в этом году не будет, по готовности объекта проведем технические пуски.

Обсудили установку памятника участникам СВО в парке – с такой инициативой обратилась Ассоциация ветеранов СВО Самарской области. Дал поручение руководству парка совместно с главой района, главным архитектором, матерями бойцов и Ассоциацией ветеранов СВО Самары определить место и представить макет памятника.

В целом за сезон в парке Победы отремонтировали входную стелу, пешеходную зону от ул. Энтузиастов до Мемориала Памяти, привели в порядок Мемориал Памяти, заасфальтировали дорожку от озера до центральной аллеи и провели еще ряд небольших работ по благоустройству. Сейчас готовность фонтана и водоема – в среднем 90%. После завершения работ останется благоустроить и осветить прилегающую территорию. График соблюдается, объект должен быть завершен до конца октября", - сообщается в телеграм-канале главы Самары.