Главные новости:
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов

23 сентября 2025 12:39
65
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов

Глава города Иван Носков проверил, как идут работы. 

"Важно, что подрядчик сохранил естественную систему природных ключей, которые будут наполнять водоем водой – очищены русла, устроена гидроизоляция, перелив, сделано берегоукрепление. Системы подпитки и спуска воды будут дополнительно наполнять водный комплекс и позволят полностью спускать воду для очистки. 

Новый сухой фонтан в форме Адмиралтейской звезды дополнительно оснастили подсветкой. Понятно, что работать в летнем режиме фонтан в этом году не будет, по готовности объекта проведем технические пуски. 

Обсудили установку памятника участникам СВО в парке – с такой инициативой обратилась Ассоциация ветеранов СВО Самарской области. Дал поручение руководству парка совместно с главой района, главным архитектором, матерями бойцов и Ассоциацией ветеранов СВО Самары определить место и представить макет памятника. 

В целом за сезон в парке Победы отремонтировали входную стелу, пешеходную зону от ул. Энтузиастов до Мемориала Памяти, привели в порядок Мемориал Памяти, заасфальтировали дорожку от озера до центральной аллеи и провели еще ряд небольших работ по благоустройству. Сейчас готовность фонтана и водоема – в среднем 90%. После завершения работ останется благоустроить и осветить прилегающую территорию.  График соблюдается, объект должен быть завершен до конца октября", - сообщается в телеграм-канале главы Самары. 

