В Самаре начали устанавливать первую новогоднюю елку

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Областную столицу начали украшать к Новому году. Первая елка появится напротив «Звезды» — на площадке возле Самарского филиала Третьяковской галереи и Сада баланса.

— Здесь идет установка бетонного фундаментального уровня елки, которая, как и в прошлом году, будет искусственной. Диаметр новогоднего дерева в нижней части конструкции — порядка 6 метров, высота елки — 16 метров. После сборки каркаса монтажная бригада будет крепить елочные ветки, которые выглядят как гирлянды с подсветкой, — объяснил главный инженер МП «Самарагорсвет» Владимир Разумный.

В этом году закупать новые световые фигуры и гирлянды власти не планируют. В целях экономии Самару украсят прошлогодними иллюминациями. Но поменяют их местами друг с другом, чтобы жители каждого района хотя бы так получили новые украшения.

— В частности, МП «Самарагорсвет» подготовило к монтажу 3428 элементов новогоднего освещения, МП «Самарская набережная» — 31, МП «Парки Самары» — 34, МП «Спецремстройзеленхоз» — 70 для аллей, скверов и других рекреационных площадок, находящихся на содержании и обслуживании, — рассказали в мэрии Самары.

Монтаж новогодней иллюминации по всему городу должен завершиться ко второй декаде декабря.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, отмечать праздник в регионе будут в особом режиме. Но атрибуты Нового года будут. В частности, на площади Куйбышева в Самаре по традиции установят елку, пишет 63.ру.