В Самаре начали укладывать асфальт на развязке на Ново-Садовой

148

Долгожданная развязка на улице Ново-Садовой в Самаре, кажется, совсем скоро сможет функционировать. Здесь началась подготовка к укладке асфальта.

Съёмками с высоты птичьего полета поделился самарский блогер Евгений Щекин. На кадрах видно, что работа кипит даже в майские праздники - темп строительства поражает. Вот и начали покрытие готовить к укладке асфальтного полотна. Конечно, пока не основной части новой эстакады, а на подъезде к ней. Уже уложен щебень - по намеченной траектории снует строительный каток.

Однако работ еще много. Напомним, что в Самаре запустят больше трамваев до улицы Ново-Садовая. Может получиться новый маршрут, пишет ГТРК Самара.