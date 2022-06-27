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В Самаре начали сносить рынок «Шапито»

27 июня 2022 09:55
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в Самаре начали сносить рынок «Шапито»

В Самаре рабочие приступили к разбору павильонов рынка «Шапито». Торговые ряды находятся в Промышленном районе города, на пересечении улиц Георгия Димитрова и Зои Космодемьянской.

— Пока что убирают не арендуемые ларьки, которые по факту не использовались. После 1 июля здесь планируют установить забор и начать полноценный снос, — пояснили местные продавцы.

О возможных изменениях внешнего вида рынка «Шапито» говорил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Вячеслав Зотов. Однако тогда, по его словам, реализовать проект не получалось из-за проблем с финансами.

«Шапито» принадлежит компаниям, аффилированным с самарским политиком Виктором Воропаевым. В 2012 году одна из них — ООО «Коробейник» — пыталась добиться разрешения от властей на строительство ТЦ на месте ларьков. Однако только в 2016 году мэрия Самары разрешила возвести новое здание. Проект одобрили на публичных слушаниях. Подготовку к реализации проекта начали в 2018 году, и на «Шапито» снесли часть павильонов. Но с того момента никаких масштабных работ на этом не вели, пишет 63.ру.

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