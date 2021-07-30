В Самаре начали сносить гаражный массив на Партизанской

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Железнодорожный район Самары начали зачищать от железных коробок гаражей. Об этом 63.RU сообщили местные жители.

— Несколько лет улицу постепенно зачищают от сооружений. На участке от Тушинской до Волгина убрали и разместили там парковку, и строят склады. Теперь взялись за массив на пересечении Тушинской и Партизанской. Причем на каждый гараж повесили уведомления. Но никто из владельцев не решился убирать всё самостоятельно. Сегодня начали сносить. Несколько штук уже убрали — остался только мусор, — рассказал местный житель Виктор.

По его словам, уведомления приклеили на все гаражи, расположенные на указанном участке. Мужчина предположил, что, скорее всего, подрядчики уберут все сооружения.

Пока в одних частях Самары рабочие уже сносят гаражи, в других местах чиновники только готовят почву. По словам представителей Минтранса, в ближайшее время придется убрать капитальные постройки как минимум в двух местах города. Во-первых, самовольные постройки придется убрать с 18-го километра Московского шоссе. Сейчас представители депстроя готовят иск в суд.

Параллельно они уже ведут тяжбу с владельцами гаражей на пересечении Советской и Черемшанской. И в том и в другом случаях чиновники рассчитывают организовать на месте гаражей пожарные выезды.