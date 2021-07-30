Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области у семейной пары нашли более 1 тонны нелегального алкоголя
В Самарской области у семейной пары нашли более 1 тонны нелегального алкоголя
В Самаре директор организации не уплатил налогов на сумму свыше 60 млн рублей
В Самаре директор организации не уплатил налогов на сумму свыше 60 млн рублей
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В июле более 1600 самарских медиков прошли спецаккредитацию
В июле более 1600 самарских медиков прошли спецаккредитацию
Сбер предложил снизить расходы клиентов перед ипотечной сделкой
Сбер предложил снизить расходы клиентов перед ипотечной сделкой
«ЭнергосбыТ Плюс» завершает прием заявок на участие в акции «Лучшие УК и ТСЖ»
«ЭнергосбыТ Плюс» завершает прием заявок на участие в акции «Лучшие УК и ТСЖ»
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
В Самаре проводят проверку столкновения гидроциклов на Волге
В Самаре проводят проверку столкновения гидроциклов на Волге
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.42
EUR 86.86
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре начали сносить гаражный массив на Партизанской

30 июля 2021 09:51
192
В Самаре начали сносить гаражный массив на Партизанской

Железнодорожный район Самары начали зачищать от железных коробок гаражей. Об этом 63.RU сообщили местные жители.

— Несколько лет улицу постепенно зачищают от сооружений. На участке от Тушинской до Волгина убрали и разместили там парковку, и строят склады. Теперь взялись за массив на пересечении Тушинской и Партизанской. Причем на каждый гараж повесили уведомления. Но никто из владельцев не решился убирать всё самостоятельно. Сегодня начали сносить. Несколько штук уже убрали — остался только мусор, — рассказал местный житель Виктор.

По его словам, уведомления приклеили на все гаражи, расположенные на указанном участке. Мужчина предположил, что, скорее всего, подрядчики уберут все сооружения.

Пока в одних частях Самары рабочие уже сносят гаражи, в других местах чиновники только готовят почву. По словам представителей Минтранса, в ближайшее время придется убрать капитальные постройки как минимум в двух местах города. Во-первых, самовольные постройки придется убрать с 18-го километра Московского шоссе. Сейчас представители депстроя готовят иск в суд.

Параллельно они уже ведут тяжбу с владельцами гаражей на пересечении Советской и Черемшанской. И в том и в другом случаях чиновники рассчитывают организовать на месте гаражей пожарные выезды.

 

Теги: гаражи снос гаражей

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре снесут очередные гаражи
28 июля 2021, 09:17
В Самаре снесут очередные гаражи
Пока на одном участке только планируют через суд убрать незаконные постройки, по другому служители Фемиды уже вынесли свое решение. В стране
460
В Самарской области с владельцев металлических гаражей будут собирать плату
01 июля 2021, 10:33
В Самарской области с владельцев металлических гаражей будут собирать плату
В губернскую думу поступил законопроект, в котором прописаны полномочия органов местного самоуправления и регионального правительства. Благоустройство
518
В Самаре узаконили узаконили гаражный кооператив на Тухачевского
30 мая 2021, 12:39
В Самаре узаконили узаконили гаражный кооператив на Тухачевского
Чиновники одобрили заявки от местных жителей. Благоустройство
943

В центре внимания
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
30 июля 2021  13:30
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
48
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
30 июля 2021  13:20
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
79
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
29 июля 2021  13:26
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
605
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
29 июля 2021  11:15
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
486
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
29 июля 2021  10:18
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
599
Весь список