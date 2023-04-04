в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству

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Самару продолжают приводить в порядок после зимнего сезона – набирает обороты городской месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. В частности, уже ведется ремонт, включая покраску, остановочных павильонов. Также за период месячника их тщательно отмоют, удалят с поверхностей самовольно размещенные горожанами листовки рекламного характера. Так, сегодня бригада МБУ «Самараинформресурс» приводила в порядок остановки общественного транспорта по улице Партизанской.

Вопросы, касающиеся актуальных сезонных работ, обсудили на совещании, которое прошло под руководством Первого заместителя Главы Самары Владимира Василенко. В совещании приняли участие представители департаментов, администраций внутригородских районов, профильных муниципальных предприятий и МБУ, ресурсоснабжающих компаний, подрядных организаций.

Владимир Василенко дал первоочередные поручения к первому санитарному среднику и предстоящему субботнику. Среди них – начать очистку контактных опор МП «Самарагорсвет» и МП «Трамвайно-троллейбусное управление», нарастить количество задействуемой техники, заблаговременно позаботиться об алгоритме уборки собранного с дворовых территорий и улично-дорожной сети мусора. При этом мешки с мусором нужно будет вывозить с улиц оперативно, в течение суток.

За ходом работ организован непрерывный контроль, в том числе со стороны Городской административно-технической инспекции по благоустройству.

Напомним, что марафон чистоты проходит в течение всего апреля – это ежегодная традиция. В этом году основной объем работ будет распределен на 4 санитарных средника – 5, 12, 19, 26 апреля и 4 субботника – 8, 15, 22, 29 апреля. Более подробно о видах работ, которыми охватывают городские территории в период масштабной акции, – на официальном сайте Администрации г. о. Самара по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/42489/ .

По вопросам получения инвентаря и расходных материалов можно обращаться в свои управляющие организации, а также районные администрации. Для уборки на улицах, в общественных пространствах все необходимое предоставят предприятия и организации, на чьем содержании находятся те или иные территории. Перечень таких организаций доступен по ссылке: https://samadm.ru/authority/the_department_of_development_and_ecology/mesyachnik-po-blagoustroystvu-2023/

Призываем всех неравнодушных жителей региональной столицы присоединиться к наведению чистоты в родном городе!