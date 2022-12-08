В Самаре на улице Фрунзе изымут участок с домом на 7 квартир

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Дом № 132 – 134 литеры А‑А8 признан аварийным и подлежащим сносу.

Как сообщается в документах, опубликованных 8 декабря 2022 года администрацией Самары, для муниципальных нужд изымается земельный участок площадью 552 кв. м, занимаемый многоквартирным домом на улице Фрунзе, 132 – 134, литеры А‑А8.

У правообладателей изымаются квартиры в этом доме: № 5 площадью 109,9 кв. м, № 5а (83,9 кв. м), № 6 (84,2 кв. м), № 6а (111 кв. м), № 7 (112,1 кв. м), № 8 (84,5 кв. м), № 8а (109,7 кв. м).

Департамент управления имуществом Самары должен в течение 10 дней со дня принятия документа направить его копию собственникам и провести с ними переговоры относительно условий изъятия недвижимости. Размер возмещения в связи с изъятием недвижимости должен быть определен не позднее чем за 60 дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии, пишет СитиТраффик.