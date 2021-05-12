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В Самаре на улице Арцыбушевской выполняется обновление последнего участка в границах улиц Маяковского и Льва Толстого. С объемом задач, поставленных на текущий год, подрядчик справился уже на 35%. Как и в 2020 году, он взял на себя повышенные обязательства и трудится с опережением сроков.

На срединном отрезке Арцыбушевской по основному ходу автодороги в полном объеме завершена укладка нижнего (выравнивающего) слоя покрытия на площади 12 тысяч кв. м. В дальнейшем будет устроен верхний слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем. Также заменят полотно на парковочных пространствах и въездах на внутриквартальные территории. Все работы, связанные с укладкой, выполняются в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта в дневные часы и не перекрывать дорогу на время ремонта.

«Устройство плиточного покрытия тротуаров, замена бортового камня, работы на люках инженерных коммуникаций не оказывают существенного влияния на пропускную способность дороги, поэтому все это выполняется подрядной организацией с раннего утра и до вечера. В настоящий момент это актуальные виды работ в рамках комплексного обновления участка. Подрядчик работает оперативно и при этом не в ущерб качеству. Если, например, говорить о пешеходных зонах, то остается преобразить еще порядка 2 тысяч квадратных метров. На каждой стадии круглосуточно мы контролируем процесс ремонта всех элементов улично-дорожной сети: следим за соблюдением технологических требований, качеством применяемых материалов, берем пробы вновь устроенного асфальтобетонного покрытия для подтверждения в лабораторных условиях соответствия физико-механических свойств. Когда возникают замечания, подрядчик устраняет недочеты незамедлительно», – рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и благоустройства МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Так, замена бортового камня потребовалась на всем протяжении участка. Как поясняют специалисты, пристальное внимание уделяется каждой технологической операции, включая демонтаж старого борта, устройство щебеночного основания, так называемого бетонного замка, опалубки и непосредственно монтаж нового камня.

«Установка опалубки, бетонирование необходимы для удержания борта, чтобы он не отклонялся, стоял на нужной отметке относительно проезжей части. Важно также отметить, что используемый бортовой камень морозоустойчивый и более износостойкий по сравнению с тем, который ранее находился на участке – до ремонта», – пояснил мастер подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Олег Крутов.

Фото: администрация Самары