В Самаре на снежных полигонах не хватает места

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Поступило предложение расширить количество снежных полигонов, так как имеющегося количества недостаточно.

Все более интенсивные снегопады в Самаре привели к критической ситуации с очисткой территории от снега и наледи. На заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии городской Думы Самары, представители власти озвучили информацию о ходе работ по уборке снега и задействованных ресурсах, пишет Царьград.



Согласно данным, в период с 2023 по 2024 годы для борьбы с зимними осадками было задействовано 740 единиц дорожно-коммунальной техники. Ежедневно жилищные организации и Муниципальное бюджетное учреждение привлекают в среднем 100 единиц снегоуборочной техники, а также около 3 000 дворников для ручной уборки улиц. Очистка проводится по плану, включая выходные и праздничные дни. Во время сильных снегопадов максимально задействуется снегоуборочная техника и рабочая сила.



Однако, депутаты выразили свое недовольство качеством проводимых работ. Они указали на низкое качество уборки, большое количество неубранного снега на внутридворовых территориях, проездах и улицах, а также на нехватку спецтехники и рабочей силы. Их заявление подкреплено данными городского представительного органа.



Самарцы сталкиваются с необходимостью эвакуации автомобилей, мешающих уборке снега. Необходимо принять решительные меры для решения проблемы, чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан в условиях зимы.

Считаю необходимым внести предложения по установке дополнительных знаков дорожного движения, предусмотреть средства на приобретение уборочной техники, а также техники для эвакуации крупногабаритного транспорта с проезжих частей, разработать единые требования к ограждениям улично-дорожных сетей, рассмотреть возможность организации дополнительных мест по складированию вывезенного снега, а также привлечения дополнительных кадров с созданием для них соответствующих условий труда,

- отметил спикер Думы Алексей Дегтев, принимавший участие в заседании.