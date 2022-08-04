В Самаре на отремонтированной улице Гагарина наносят разметку

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Так, для линий продольной и поперечной разметки предусмотрен горячий термопластик, а для обозначений знаков на дороге – холодный двухкомпонентный пластик. Выбор материалов обусловлен необходимостью долгой службы новой разметки, что для дороги с напряженным трафиком крайне необходимо. Эта разметка отличается и световозвращающими характеристиками. Эффект достигается за счет специальных стеклошариков в составе.

Разметка, нанесенная таким образом, имеет более длительный срок эксплуатации. Вкупе с долговечностью она морозо- и водоустойчива. Гарантия составляет 1 год.

Линии дорожной разметки, их дислокация определяются проектными организациями. Маркировка дорожного полотна ведется в четком соответствии с планом-схемой, по согласованию с ГИБДД.

Всего в Самаре в этом году разметкой предстоит оснастить 124 улицы.

Фото: администрация Самары