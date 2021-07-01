В Самаре на две недели просрочили благоустройство городских пляжей

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Самарцы в социальных сетях пожаловались на то, что некоторые городские пляжи до сих пор не оборудованы для гостей. Официально пляжный сезон в областном центре начался 15 июня.

По словам местных жителей, на пляжах Полевого и Первомайского спусков песок лежит кучами, отсутствуют скамейки и кабины для переодевания.

Как ответили сотрудники департамента городского хозяйства и экологии, все пляжи будут полностью готовы к принятию отдыхающих 1 июля 2021 года, пишет ГТРК Самара.

Напомним, в Самаре появился перечень из 77 неофициальных пляжей, на которых запрещено купаться. Это связано с тем, что подобные места не оборудованы для отдыхающих, а значит несут в себе различные риски.