Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области разработали самоочищающееся дорожное покрытие
В Самарской области разработали самоочищающееся дорожное покрытие
На Волге утонул пожилой мужчина
На Волге утонул пожилой мужчина
Покупка поддельного сертификата сделает вас сообщником
Покупка поддельного сертификата сделает вас сообщником
Тольяттинка хотела дешево улететь в Адлер, но попалась мошенникам
Тольяттинка хотела дешево улететь в Адлер, но попалась мошенникам
На самарском ЖД-вокзале разместили выставку "Монеты славы"
На самарском ЖД-вокзале разместили выставку "Монеты славы"
В Тольятти работают над созданием индустриального парка для пищевых производств
В Тольятти работают над созданием индустриального парка для пищевых производств
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
В Самаре до 1 сентября завершится ремонт дорог возле Фабрики-кухни
В Самаре до 1 сентября завершится ремонт дорог возле Фабрики-кухни
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
-0.24
EUR 86.92
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги
В Самаре пройдет лекторий/ридинг-группа «На что кино могло бы быть способно: фрагменты ранней киномысли»
Самарцев приглашают на онлайн-программу ко Дню ВДВ
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог

29 июля 2021 11:15
26
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных мероприятий Самарской области по велоспорту на территории городского округа Самара с 08:00 до 16:00 1 и 2 августа 2021 года, а также 5 сентября 2021 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

    - по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

    - по Проезду № 2;

    - по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

    Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны (с цветографической окраской) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

    Напомним также, что с 08:00 до 16:00 1 и 2 августа 2021 года, а также 5 сентября 2021 года работа общественного транспорта, проходящего в зоне ограничения движения – автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295 будет организована по скорректированным схемам.

       Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.

 

Теги: велоспорт В центре внимания перекрытие дорог

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
 Временное ограничение движения транспорта вводится на ряде самарских дорог
25 июня 2021, 09:55
 Временное ограничение движения транспорта вводится на ряде самарских дорог
Это свзано с Чемпионатом и первенством Самарской области по велоспорту. Транспорт
942
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
25 мая 2021, 13:29
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
Там начнут переключать инженерные коммуникации. Транспорт
1101
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
02 мая 2021, 12:44
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
В преддверии Дня Победы в центре Самары также планируют перекрыть несколько улиц. Транспорт
1516

В центре внимания
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
29 июля 2021  11:15
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
8
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
29 июля 2021  10:18
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
116
Встреча состоялась на станции Кинель – одной из крупнейших в регионе.
28 июля 2021  14:55
Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги
515
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
28 июля 2021  13:30
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
630
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
28 июля 2021  13:00
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
403
Весь список