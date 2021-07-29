В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных мероприятий Самарской области по велоспорту на территории городского округа Самара с 08:00 до 16:00 1 и 2 августа 2021 года, а также 5 сентября 2021 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны (с цветографической окраской) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Напомним также, что с 08:00 до 16:00 1 и 2 августа 2021 года, а также 5 сентября 2021 года работа общественного транспорта, проходящего в зоне ограничения движения – автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295 будет организована по скорректированным схемам.

Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.