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В Самаре идет подготовка к сезону фонтанов: на самарских гидротехнических сооружениях уже выполняется комплекс необходимых работ в рамках городского месячника по благоустройству.

Специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» осматривают гидротехнические сооружения, дают оценку их текущему состоянию.

Проверяется герметичность изоляции, запорная арматура, водопроводные сети. Ранее, в зимний период, провели ревизию насосов. В ближайшее время предстоит выполнить весь комплекс работ, включающий также монтаж навесного оборудования – светильников, форсунок, которое осенью снимается и до весны хранится на складе. Кроме того, традиционно очищают чаши гидротехнических сооружений, парапеты, производится косметический ремонт. Так, покраска фонтанных труб велась сегодня в историческом центре.

Под спуском по улице Ленинградской располагается один из символов города на Волге – фонтан «Самара». В настоящее время, помимо покраски и монтажа навесного оборудования, здесь предусмотрена заделка плиточных швов, очистка сооружения, ликвидация граффити. Тестовый пуск этого и других городских фонтанов запланирован на 20 апреля, а на постоянной основе фонтаны будут работать с 1 мая.

Трудоемкие работы уже ведутся и на других фонтанах, которые также радуют горожан и гостей региональной столицы – это гидротехнические объекты, являющиеся еще и музыкальными, со светодинамическим функционалом. Одним из самых важных «органом» этих фонтанов, «оживающих» после зимней «спячки», считается программное обеспечение, которое также проверяется.

С учетом запланированных на этот год ремонтных работ предполагается, что работать будут 48 фонтанов.

Содержание городских фонтанов будет обеспечено МП г. о. Самара «Спецремстройзеленхоз». Воду будут дезинфицировать, а также принимать меры, чтобы вода не застаивалась и не становилась мутной.

Вместе с тем на нескольких десятках объектов имеется автоматический полив. Обслуживание поливочных систем также входит в обязанности вышеуказанного подрядчика.

Фото: администрация Самары