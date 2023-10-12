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В Самаре готовятся к продлению улицы XXII Партсъезда

12 октября 2023 10:59
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В Самаре готовятся к продлению улицы XXII Партсъезда

В Самаре на участке между Ново-Садовой и Московским шоссе развернулись масштабные строительные работы. Там стартовала подготовка к строительству нового участка улицы XXII Партсъезда.

— Сейчас по всему участку XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Московского шоссе пилят деревья под корень. Работают бензопилами, — сообщил один из очевидцев Сергей Бобин.

Кроме деревьев, досталось и всякого рода заброшкам. Небольшие и уже не действующие кирпичные здания по всей территории будущей дороги снесли, оставив за собой кучи строительного мусора.

Работы сейчас идут и на другом участке улицы. В Самаре на два месяца закрыли для транспорта участок от Солнечной до дублера Ново-Садовой.

Продлевать XXII Партсъезда будет ООО «Научно-производственная фирма "XXI век"». Она входит в число золотых подрядчиков Самары — компаний, которые получают больше всего госконтрактов.

Новый участок улицы XXII Партсъезда пройдет от Московского шоссе до Солнечной. Дорогу в этом месте расширят, а перекресток превратится в полноценную развязку. На всём протяжении проезжая часть будет четырехполосной. Предусмотрено устройство центральной разделительной полосы и островков безопасности на пешеходных переходах, пишет 63.ру.

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