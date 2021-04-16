В Самаре дороги будут ремонтировать по новым стандартам

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Новые строительные материалы и не только: трансформация нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Изменения коснулись материалов, используемых при ремонте дорог. К 2021 году вступил в действие новый стандарт, который предусматривает использование новейших технологий. В частности, литая асфальтобетонная смесь ЛА11ВТ отличается большей устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам. В данный момент смесь применяют при ремонте трамвайного межпутья на пр.Кирова.

Кроме того, в Самаре будет применяться щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16. Дорожное полотно из такого материала также отличается повышенной прочностью. Например, такие характеристики в результате работ обретет путепровод «Кировский».

Отметим,что в этом году во всех районах Самары в результате работ комфортными, благоустроенными и безопасными для автомобилистов, пешеходов и общественного транспорта станут еще около 48 км дорог, сообщает горадминистрация.