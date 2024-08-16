В Самаре до сентября приведут в порядок Зубчанновское шоссе и Аэропортовское шоссе

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Под одним из постов врио губернатора в соцсетях жители Самары поинтересовались, когда отремонтируют Зубчаниновское шоссе. Люди заявили, что дорога вся в ямах, к тому же, на ней нет ливневок, из-за чего ее затапливает во время дождя.

Как сообщили 16 августа 2024 года в департаменте городского хозяйства Самары, в 2024 году запланирован ремонт большими «картами» свыше 100 погонных метров на Аэропортовском шоссе от Зубчаниновского шоссе до путепровода «Смышляевский» и на Зубчаниновском шоссе от улицы Физкультурной до Аэропортовского шоссе, пишет СитиТраффик.

- Работы планируется завершить до конца сентября текущего года. В текущем году устройство сетей ливневой канализации в Самаре не запланировано, — пояснили в профильном департаменте.