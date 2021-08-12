В Самаре для «Сада баланса» у Фабрики-кухни разработали дендроплан

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В Самаре продолжаются работы по благоустройству в сквере памяти Борцов Революции. «Сад баланса» располагается рядом с Фабрикой-кухней, в которой разместится самарский филиал Третьяковской галереи.

Данная территория станет частью значимого для города архитектурного ансамбля. Для него уже разработан особый дендроплан. Сад и сквер украсят деревья - крупномеры.

«Она не моментальна, она не сразу будет выглядеть так, как должна выглядеть. Это по сути сад, который развивается, и лет через 5-10 он приобретёт такие черты, действительно, природного ландшафта», - рассказал автор и руководитель проекта Виталий Стадников.

Благоустройство Сквера борцов революции и Сада баланса началось в первых числах мая. Сегодня проложена вся инженерная инфраструктура. Решён вопрос с ливневой канализацией. На тротуарах используется противоскользящая плитка. Планируется, что здесь будут установлены 7 видов светильников. Сами строители называют объект уникальным.

«Также есть совершенно необычные лестницы, совмещённые с пандусами, причем, пандус проходит в теле лестницы, такого тоже ещё пока не было», - делится главный инженер компании-подрядчика Вячеслав Плеханов.

Все работы находятся на личном контроле главы города.

«Это совсем новый подход к благоустройству территории, здесь применены совсем другие материалы, здесь заложены совсем другие идеи, это не просто развлекательная площадка, это не просто прогулочная площадка, это площадка со своими самарскими смыслами, которые очень многим людям будут понятны и приняты ими», - отметила глава Самары Елена Лапушкина.

Такие изменения стали возможны благодаря программе «Комфортная городская среда». За сквер проголосовало большинство жителей областной столицы. И уже скоро они смогут прогуляться по деревянным мосткам к сухому ручью, посетить лекторий на открытом воздухе. Открытие нового арт-пространства намечено на осень 2021 года, сообщает ГТРК-Самара.