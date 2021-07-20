В Самаре благоустроят территорию, прилегающую к памятнику Владимиру Высоцкому рядом со строящимся новым Дворцом спорта

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Мемориал памяти поэта дополнится подсветкой, рядом установят лавочки. Обновят и облицовочную поверхность памятника: будет произведена замена гранита. К работам по благоустройству приступят уже в ближайшие дни. Завершить их планируется до 25 августа.

Памятник Владимиру Высоцкому, выполненный известным художником и скульптором Михаилом Шемякиным, был открыт в Самаре 25 января 2008 года (в 70-летнюю годовщину со дня рождения Высоцкого) у Дворца спорта ЦСК ВВС. Именно здесь в 1967 году состоялся концерт Владимира Семеновича, организованный «ГМК-62».

После сноса здания Дворца спорта в 2017 году памятник переносить не стали: он располагается рядом со строящимся новым Дворцом спорта.

Фото: администрация Самары