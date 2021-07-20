Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшнем общегородском совещании обсудили актуальные вопросы ремонта теплосетевых объектов.
Все участки технического перевооружения теплотрасс Самары охвачены работами 
В связи со строительством мостового перехода «Фрунзенский».
В Куйбышевском районе временно отключат холодную воду   
Мемориал памяти поэта дополнится подсветкой, рядом установят лавочки.
В Самаре благоустроят территорию, прилегающую к памятнику Владимиру Высоцкому рядом со строящимся новым Дворцом спорта
Ежемесячная передача показаний гарантирует отражение в квитанциях сумм начислений, соответствующих реальным показаниям счетчиков.
До 25 июля «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов учета ГВС
Многофункциональный комплекс станет площадкой для проведения мероприятий с клиентами, обучения сотрудников, партнеров компании и развития программы промышленного туризма в регионе.
Состоялось открытие многофункционального выставочного и обучающего комплекса АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара»
В нем принимали участие более 450 спортсменов из 63 регионов страны.
Спортсмен СО Александр Юрченко завоевал серебро в тройном прыжке на Кубке России по легкой атлетике
В условиях пандемии самое главное – защитить здоровье граждан.
«Единая Россия» призывает все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы
На Волге у острова Грязи утонул мужчина
На Волге у острова Грязи утонул мужчина
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.35
0.18
EUR 87.61
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре благоустроят территорию, прилегающую к памятнику Владимиру Высоцкому рядом со строящимся новым Дворцом спорта

20 июля 2021 14:44
61
Мемориал памяти поэта дополнится подсветкой, рядом установят лавочки.

Мемориал памяти поэта дополнится подсветкой, рядом установят лавочки. Обновят и облицовочную поверхность памятника: будет произведена замена гранита. К работам по благоустройству приступят уже в ближайшие дни. Завершить их планируется до 25 августа.

Памятник Владимиру Высоцкому, выполненный известным художником и скульптором Михаилом Шемякиным, был открыт в Самаре 25 января 2008 года (в 70-летнюю годовщину со дня рождения Высоцкого) у Дворца спорта ЦСК ВВС. Именно здесь в 1967 году состоялся концерт Владимира Семеновича, организованный «ГМК-62». 

После сноса здания Дворца спорта в 2017 году памятник переносить не стали: он располагается рядом со строящимся новым Дворцом спорта.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: благоустройство территории памятник Высоцкому

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самарской области за сутки на 20 июля выявлены 281 заболевших коронавирусом
20 июля 2021  13:43
В Самарской области за сутки на 20 июля выявлен 281 заболевший коронавирусом
154
Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
20 июля 2021  13:36
Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
127
Самарская область представила новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021
20 июля 2021  13:11
Самарская область представила новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021
241
Уже более 5 тысяч горожан принимают участие в акции «Самара, я привит!»
20 июля 2021  12:59
Уже более 5 тысяч горожан принимают участие в акции «Самара, я привит!»
137
АВТОВАЗу исполняется 55 лет
20 июля 2021  11:55
АВТОВАЗу исполняется 55 лет
174
Весь список