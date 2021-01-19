В Самаре благоустроят еще один участок набережной

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Берег Волги на спуске улицы Лейтенанта Шмидта в Самаре благоустроят. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

Пояснения от чиновников потребовались из-за жалоб жителей на установку забора на участке, расположенном неподалеку от церкви. Оказалось, что разрешение на освоение площадки есть. Ограждение будет стоять на время проведения строительных работ, пишет 63.ру.

— На указанной территории построят объект для хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов. Проектной документацией предусмотрены мероприятия по берегоукреплению, строительство эллингов, паркинга, набережной (прогулочной аллеи). Разрешение на строительство выдано, — сообщили в Министерстве строительства Самарской области.