В Самаре благоустроят дубовую рощу на улице Солнечной

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В Самаре благоустроят ещё одну общественную территорию. С подрядчиком власти Самары уже определились. Согласно контракту компания облагородит дубовую рощу около дома № 43а по улице Солнечной. Стоимость работ по контракту составит 21,26 млн рублей.

В срок до сентября 2021 года в сквере отремонтируют тротуары, а также установят скамейки и урны. В зоне отдыха появятся площадки для активных игр и спортивные тренажёры. Помимо этого, в планах устройство проездов и парковочных мест, установка пешеходных ограждений и работы по озеленению с устройством газона.

Напомним, в Самаре недавно завершили работы по модернизации вертолётной площадки. С начала текущего года подрядчики устанавливали навесы, оборудовали прогулочные зоны и смотровые площадки, места для отдыха и игровые комплексы для детей.

Ранее Дмитрий Азаров инициировал создание региональной программы по благоустройству частного сектора. Губернатор также поручил проработать комплексное развитие двух крупных магистралей областной столицы – Московского шоссе и Ново-Садовой, пишет ГТРК Самара.

Фото: pixabay.com