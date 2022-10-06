в Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой

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В субботу, 8 октября, в центре Самары изменят схему движения транспорта. Об этом сообщили представители мэрии областной столицы.

— Речь идет о перекрестке в границах Полевой, Самарской и Ново-Садовой. Через него не сможет проехать любой вид транспорта, в том числе и общественный, — пояснили в мэрии.

По словам чиновников, это перекрытие необходимо для переустройства инженерных сетей. Работы ведут в рамках строительства новой станции метро «Театральная».

Действующий тоннель подземки как раз заканчивается в районе указанного перекрестка. И здесь же строители планируют сделать его продолжение со стыковкой. Для этого в ближайшем будущем рабочим нужно будет опустить под землю щит, развернуть тоннелепроходческий комплекс и двигаться в сторону Галактионовской и Красноармейской, где и будет находиться новая станция.

На время строительства жителям Самары придется претерпеть неудобства. Притом, по словам городских властей, они постарались их минимизировать. Специалистам предстоит установить 8 опор, на которых разместят информационные стенды для автомобилистов и пешеходов. А после того как схватится бетон в основании стоек, можно будет продолжать работы. Кроме этого, на улицах, прилегающих к перекрытому перекрестку, установили больше сотни новых дорожных знаков. Речь идет, в первую очередь, о дорогах на Полевой, Самарской, Ново-Садовой и Первомайской.

В четверг, 6 октября, рабочие начнут корректировать схему движения на перекрестке Ново-Садовой и Невской. Здесь хотят установить новый светофор, пишет 63.ру.