В Самаре 10 апреля проведут Гагаринский субботник

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Месячник по благоустройству стартует в областном центре 1 апреля.

На этой неделе специальный штаб проверит, готовы ли коммунальные службы к предстоящей масштабной уборке города.

В этом году в Самаре пройдут три субботника, в которых смогут принять участие все желающие. Правда, пандемия коронавируса требует соблюдения определенных условий. Благоустройство и озеленение улиц и дворов пройдут при обязательной социальной дистанции. По данным администрации областной столицы, первый общегородской субботник состоится уже 10 апреля. Его еще называют Гагаринским. Следующий намечен на 17 апреля, третий - на 24-е число. Также, возможно, в городе проведут несколько средников.



Главам районов поручили организовать работу по привлечению техники и проверить наличие инвентаря. Его будут выдавать всем жителям, которые решат поучаствовать в уборке Самары после зимы, пишет Сова.инфо.