В Самаре 1 и 2 очереди набережной соединят эстакадой

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В Самаре будет продлена знаменитая на весь мир набережная Волги. Об этом сообщил 18 мая губернатор Дмитрий Азаров в ходе оглашения ежегодного Послания. Точнее, речь об объединении двух очередей, разлученных пивзаводом.

Глава региона поручил областному правительству проработать вопрос о строительстве эстакады, которая соединит старую и новую очереди набережной от Вилоновского до Маяковского спуска. Дмитрий Азаров считает, что вопрос о неразрывности набережной назрел давно. И призвал ответственные ведомства инициировать скорейшее проектирование сооружения.

Также в ходе Послания Дмитрий Азаров сообщил об открытии 18 мая движения по новому мосту через реку Сок. Оно произошло на полтора года раньше запланированного срока, сообщает ГТРК "Самара".