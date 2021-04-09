В регионе стартуют работы по благоустройству дворов и общественных пространств   

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В ближайшее время в регионе начнутся работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. До конца 2021 года в губернии будет благоустроено 295 дворовых территории и 156 общественных пространств.

За время реализации нацпроекта уже значительно изменился облик не только крупных городских округов, но и многих муниципальных районов региона. За последние три года в Самарской области преобразились более 1000 дворов и 470 общественных территорий. Реализация проектов находится под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона уверен, что территории, которые будут благоустроены, должны выбирать сами жители. «Когда большинство жителей разделяет мнение о том, что конкретную территорию нужно привести в порядок, а власть следует этим наказам и выполняет их благоустройство так, как хотят люди, потому что проект тоже согласовывается с людьми, конечно, довольны все: и те, кто делают – строители, проектировщики, и, самое главное, – жители, которые здесь живут», - сказал Д.Азаров.

Масштабные работы прошли в Самаре, Кинеле, Отрадном, Октябрьске, Нефтегорске, Алексеевском, Безенчукском районах и др. Так, например, в Новокуйбышевске за три года существенно преобразились 28 дворовых территории и 21 общественное пространство. В прошлом году изменения коснулись 8 дворовых территорий и 8 общественных территорий – это набережная в поселке Гранный, площадь им. Гореченкова, бульвар по ул. Миронова, парк «Солдатский лес» и пр. А уже в текущем году планируется благоустроить ещё 17 городских объектов.

«Вовлеченность людей в процессы благоустройства крайне для нас важна. Жители принимают активное участие не только в выборе локаций, где благоустройство пройдет в первую очередь, но и помогают мониторить качество и ход работ», – подчеркнул министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов.

Скоро жителям Самарской области предстоит определить объекты, благоустройство которых пройдет в 2022 году. Уже с 26 апреля по 30 мая на сайте единой платформы 63.gorodsreda.ru пройдет онлайн-голосование.