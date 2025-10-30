В регионе по нацпроекту отремонтировано 14 мостов

136

В Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершен ремонт 14-ти мостовых сооружений общей протяженностью 762 погонных метра. Искусственные сооружения расположены в Елховском, Приволжском, Кинель-Черкасском, Шигонском, Камышлинском, Большечерниговском, Большеглушицком, Алексеевском, Похвистневском и Кошкинском районах.

Большая часть из них входит в маршруты движения между сельскими населенными пунктами, что особенно важно для обеспечения транспортной доступности жителей. Приоритет отдан мостам, расположенным на единственных дорогах, связывающих удалённые посёлки с основной инфраструктурой.

Так, уже отремонтирован самый протяженный объект нацпроекта 2025 года - мост через реку Кондурчу, расположенный на автомобильной дороге Елховка-Никитинка. Его длина составляет 116,1 погонных метров. Мост ведет в село Елховка и обеспечивает связь восточной части Елховского района с административным центром.

Также в сентябре введен в эксплуатацию мост через реку Кутулук на автодороге «Кротовка – Пустовалово – Кутулук» в Кинель-Черкасском районе ведущий к одноименному поселку.

Жительница посёлка Кутулук Ирина Смирнова высоко оценила качество проведённых работ. «Для нас этот мост — единственная связь с внешним миром, ведь в посёлке нет даже магазина или почтового отделения. Многие жители ежедневно пользуются им, чтобы добраться до работы. Я как социальный работник постоянно езжу по этой дороге, чтобы закупить продукты и лекарства для подопечных. Ремонт выполнен очень качественно, мост стал не только безопаснее, но и красивее. Отдельная благодарность подрядчику за благоустройство территории и расчистку русла реки от поваленных деревьев», — говорит она.

Всего до конца 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет приведено в нормативное состояние 19 мостов общей протяжённостью почти 1265 погонных метров в 15-ти районах области. Еще не завершенные объекты находится в высокой степени готовности, а часть из них будет введена в эксплуатацию раньше установленного срока.

«Ремонтные работы ведутся в строгом соответствии с утверждёнными графиками и находятся на постоянном контроле министерства», – отметил специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Игорь Малыхин.

Отметим, что на дорогах регионального значения в Самарской области расположено 470 искусственных сооружений, 72% которых находятся в нормативном состоянии.

Фото: пресс-служба правительства СО