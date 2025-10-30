В регионе по нацпроекту отремонтировано 14 мостов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.47
-0.35
EUR 92.25
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В регионе по нацпроекту отремонтировано 14 мостов

30 октября 2025 16:12
136
Отремонтирован самый протяженный объект нацпроекта 2025 года - мост через реку Кондурчу, расположенный на автомобильной дороге Елховка-Никитинка.

В Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершен ремонт 14-ти мостовых сооружений общей протяженностью 762 погонных метра. Искусственные сооружения расположены в Елховском, Приволжском, Кинель-Черкасском, Шигонском, Камышлинском, Большечерниговском, Большеглушицком, Алексеевском, Похвистневском и Кошкинском районах. 
Большая часть из них входит в маршруты движения между сельскими населенными пунктами, что особенно важно для обеспечения транспортной доступности жителей. Приоритет отдан мостам, расположенным на единственных дорогах, связывающих удалённые посёлки с основной инфраструктурой. 
Так, уже отремонтирован самый протяженный объект нацпроекта 2025 года - мост через реку Кондурчу, расположенный на автомобильной дороге Елховка-Никитинка. Его длина составляет 116,1 погонных метров. Мост ведет в село Елховка и обеспечивает связь восточной части Елховского района с административным центром. 
Также в сентябре введен в эксплуатацию  мост через реку Кутулук на автодороге «Кротовка – Пустовалово – Кутулук» в Кинель-Черкасском районе ведущий к одноименному поселку. 
Жительница посёлка Кутулук Ирина Смирнова высоко оценила качество проведённых работ. «Для нас этот мост — единственная связь с внешним миром, ведь в посёлке нет даже магазина или почтового отделения. Многие жители ежедневно пользуются им, чтобы добраться до работы. Я как социальный работник постоянно езжу по этой дороге, чтобы закупить продукты и лекарства для подопечных. Ремонт выполнен очень качественно, мост стал не только безопаснее, но и красивее. Отдельная благодарность подрядчику за благоустройство территории и расчистку русла реки от поваленных деревьев», — говорит она.
Всего до конца 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет приведено в нормативное состояние 19 мостов общей протяжённостью почти 1265 погонных метров в 15-ти районах области. Еще не завершенные объекты находится в высокой степени готовности, а часть из них будет введена в эксплуатацию раньше установленного срока. 
«Ремонтные работы ведутся в строгом соответствии с утверждёнными графиками и находятся на постоянном контроле министерства», – отметил специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Игорь Малыхин. 
Отметим, что на дорогах регионального значения в Самарской области расположено 470 искусственных сооружений, 72% которых находятся в нормативном состоянии. 

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
30 октября 2025, 17:59
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины. Здравоохранение
62
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
30 октября 2025, 17:43
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу. Политика
109
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
30 октября 2025, 17:34
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец. Общество
100

В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
183
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
212
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
217
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
215
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
223
Весь список