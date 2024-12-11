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Общая протяженность построенных тротуаров составляет 24,1 км, а линий наружного освещения —  23,6 км.
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В регионе по дорожному нацпроекту построили более 20 км тротуаров вдоль областных трасс

11 декабря 2024 14:35
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Общая протяженность построенных тротуаров составляет 24,1 км, а линий наружного освещения —  23,6 км.

В Самарской области в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» вдоль дорог регионального значения в черте населенных пунктов построены тротуары и установлены опоры освещения. Работы проведены в рамках капитального ремонта 6 участков дорог регионального значения, проходящих через 8 населенных пунктов — села Новый Буян, Украинку, Калиновку и Кинляково Красноярского района, поселок Луначарский и село Жигули Ставропольского района, село Новое Фейзуллово Кошкинского района и поселок Прогресс Хворостянского района.

Общая протяженность построенных тротуаров составляет 24,1 км, а линий наружного освещения —  23,6 км.

Самые протяженные тротуары — 7,74 км —  построены в поселке Жигули в рамках капремонта дороги «Урал» — Жигули — Пионерлагерь. Также установлены и уже подключены опоры наружного освещения общей протяженностью 5,8 км. Благодаря проведенным работам по улицам Советской и Кооперативной обеспечен безопасный маршрут движения детей в общеобразовательную школу.

Кроме того, пешеходный маршрут доведен до лагеря «Жигулевский Артек», что позволяет отдыхающим безопасно дойти до ближайших магазинов, расположенных в поселке. «В смену в «Жигулевском Артеке» отдыхает более 700 детей и, поскольку магазина в лагере нет, они ходили в село по обочине автомобильной дороги», — говорит глава села Жигули Владимир Елисеев.

6,8 км тротуаров построено благодаря капитальному ремонту региональной трассы Ульяновск – Димитровград – Самара (старое направление).  Дорога проходит через три населенных пункта – Новый Буян, Украинку и Калиновку, в которых обеспечена пешеходная доступность, а также освещенность региональной трассы. Так, в поселке Старый Буян тротуары и освещение появились на улице Центральной, где расположена Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат.

2 км тротуаров и 1,3 км линий уличного освещения построено в поселке Луначарский в рамках капитального ремонта региональной автомобильной дороги «Тольятти – Хрящевка» — Луначарский. Работы проведены на улице Школьной, где расположена общеобразовательная школа поселка.

«Движение по автомобильной дороге достаточно интенсивное, так как примерно треть жителей поселка ежедневно едет по ней на работу в Тольятти, поэтому мы очень рады тому, что до школы обеспечен безопасный пешеходный маршрут», — говорит глава поселка Луначарский Татьяна Шульга.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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